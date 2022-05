{"_id":"62898e4759e64b1c151090a8","slug":"high-court-decision-in-the-maintenance-act-children-have-the-right-to-appeal-along-with-the-parents","type":"story","status":"publish","title_hn":"High Court Decision: भरण-पोषण कानून में माता-पिता के साथ संतानों को भी अपील का हक, कहा- बेटे-बहू की अपील पर डीएम करें निर्णय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ। Published by: देव कश्यप Updated Sun, 22 May 2022 06:43 AM IST