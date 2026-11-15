Lucknow News: अस्पताल की मनमानी पर स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी, पुलिस ने 40 हजार में कराया समझौता

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सीतापुर निवासी मजदूर मौना ने बेटी को तेज बुखार आने पर अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि बुखार के इलाज, जांच और दवाओं के नाम पर अस्पताल ने करीब ढाई लाख रुपये का बिल बना दिया। 10 नवंबर को बेटी की हालत में सुधार होने के बावजूद बकाया रकम जमा न होने का हवाला देकर छुट्टी देने से इन्कार कर दिया।आर्थिक तंगी से जूझ रहे मौना ने बेटी को घर ले जाने के लिए अपनी दो बकरियां और एक भैंस बेचकर 90 हजार रुपये जमा किए, मगर अस्पताल प्रशासन ने पूरी रकम मांगी। परेशान होकर उन्होंने दुबग्गा पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल संचालक को बुलाकर दोनों पक्षों के बीच 40 हजार रुपये में समझौता कराया।केजीएमयू से निजी अस्पतालों में मरीजों को भेजने के नेटवर्क पर भी सवाल उठे हैं। आरोप है कि केजीएमयू में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर और सस्ता उपचार दिलाने का भरोसा देकर निजी अस्पतालों में शिफ्ट कराया जाता है। इस किशोरी को भी केजीएमयू से लखनऊ तुलसी हॉस्पिटल भेजे जाने का आरोप है।Iमामले की जांच कराई जाएगी। आरोप सही मिलने पर कार्रवाई की संस्तुति होगी। हालांकि, अभी तक परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है।I