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Lucknow News: बाढ़ में डूबा स्वास्थ्य शिविर, दूसरी जगह होगा शिफ्ट

Mon, 05 Oct 2026 02:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:50 AM IST
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Health camp submerged in flood; to be shifted to another location.
सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया।
लखनऊ। फैजुल्लागंज में रविवार को बाढ़ का पानी स्वास्थ्य विभाग के शिविर में घुस गया। इसके चलते डॉक्टर और कर्मचारियों को दवा व जरूरी सामान लेकर शिविर खाली करना पड़ा। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। वह घुटने तक पानी में चलकर शिविर तक पहुंचे। उनके साथ डॉ. बीएन यादव व डॉक्टरों की टीम भी थी। सीएमओ ने बताया कि मरीजों को असुविधा न हो, इसके लिए शिविर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है।
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