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एसीपी गाजीपुर अंकित कुमार पांडेय ने बताया कि बिहार के चंपारण निवासी सूबेदार विपिन कुमार सिंह पत्नी मौसमी भारती के साथ लखनऊ में रहते हैं। रविवार को दोनों कल्याणपुर निवासी रिश्तेदार अमित सिंह के घर छठ पूजा मनाने आए थे। शाम करीब 6:30 बजे मौसमी परिजनों के साथ कुकरैल घाट से लौट रही थीं। लकी मेडिकल स्टोर के सामने गली में पहुंचते ही आरोपी ने झपट्टा मारकर उनका मंगलसूत्र लूट लिया।अक्सर मेडिकल स्टोर पर दवा लेने आता था आरोपीएसीपी ने बताया कि भागते समय बाइक से टकराकर गिरने पर मेडिकल स्टोर संचालक ने उसकी पहचान राजीव नगर निवासी संदीप तिवारी (21) के रूप में की। पुलिस को पता चला कि वह अक्सर मेडिकल स्टोर पर दवा लेने आता था। घटना के वक्त उसने सफेद शर्ट पहन रखी थी। गिरफ्तारी के समय वह शर्ट बदल चुका था। पूछताछ में उसने लूट की बात कबूल कर ली। उस पर पहले से पांच मामले दर्ज हैं।