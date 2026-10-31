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Lucknow News: बारिश से खेत में कटी पड़ी धान की फसल भीगी

Sat, 31 Oct 2026 01:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:48 AM IST
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Harvested paddy crops lying in the fields got soaked due to rain.
खेत में पड़ी भीगी हुई धान की फसल।
नगराम। बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में कटी पड़ी धान की फसल के भीगने से उसके काले पड़ने और गुणवत्ता खराब होने का अंदेशा है। वहीं, खेतों में खड़ी तैयार फसल की कटाई भी प्रभावित हो रही है। हालांकि, जिन खेतों की मिट्टी में नमी कम हो गई थी, वहां बारिश से रबी फसलों की बोआई की तैयारी कर रहे किसानों को राहत मिल सकती है।
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जौखंडी निवासी किसान राकेश सिंह, अमेठियन पुरवा के अशोक सिंह, बहरौली के मोहम्मद इदरीस, करोरवा निवासी मायाराम और गढ़ा निवासी वीरेंद्र वर्मा, समेसी के बरजोर यादव, भोला कलां के गुड्डू सिंह ने बताया कि अधिकांश खेतों में धान की फसल तैयार खड़ी है। कई जगह कटाई होनी बाकी है। कुछ गांवों में खेतों में धान की कटी फसल पड़ी है। ऐसे में अधिक बारिश किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है।
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