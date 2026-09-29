Lucknow News: ज्ञानेंद्र पांडेय हो सकते हैं यूपी रणजी टीम के कोच

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बुधवार को होने वाली एजीएम में यूपीसीए के पदाधिकारियों के साथ सदस्य भी शामिल होंगे। यूपीसीए के सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि एजीएम से पहले संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों और आगामी रणनीति पर अनौपचारिक चर्चा होगी। हालांकि इस बार कार्यकारिणी के किसी भी पद पर चुनाव नहीं होना है। विज्ञापन

गवर्निंग काउंसिल का निर्विरोध चुना जाना भी लगभग तय हो चुका है। इसके बावजूद चयन समिति और कोचिंग स्टाफ को लेकर मंगलवार की बैठक में अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के भी पार्टी में शामिल होने की संभावना है। विज्ञापन विज्ञापन

बुधवार को होने वाली एजीएम में यूपीसीए के पदाधिकारियों के साथ सदस्य भी शामिल होंगे। यूपीसीए के सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि एजीएम से पहले संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों और आगामी रणनीति पर अनौपचारिक चर्चा होगी। हालांकि इस बार कार्यकारिणी के किसी भी पद पर चुनाव नहीं होना है।गवर्निंग काउंसिल का निर्विरोध चुना जाना भी लगभग तय हो चुका है। इसके बावजूद चयन समिति और कोचिंग स्टाफ को लेकर मंगलवार की बैठक में अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के भी पार्टी में शामिल होने की संभावना है।

लखनऊ। पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ज्ञानेंद्र पांडेय रणजी ट्राॅफी के लिए यूपी के अगले कोच हो सकते हैं। साथ ही पूर्व रणजी क्रिकेटर राहुल सप्रू को भी टीम प्रबंधन में अहम भूमिका दी जा सकती है। 30 सितंबर को यूपीसीए की कानपुर में होने वाली एजीएम में इस घोषणा पर अमली जामा पहनाया जा सकता है। बतौर कोच ज्ञानेंद्र का बेहतरीन रिकॉर्ड उन्हें यूपी रणजी टीम के हेड कोच का तगड़ा दावेदार बनाता है।