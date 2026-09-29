Lucknow News: ग्रीन गैस बिल के नाम पर 4.31 लाख की साइबर ठगी

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हरिप्रसाद के मुताबिक, 21 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे उनके व्हाट्सएप पर ग्रीन गैस बिल जमा करने का मेसेज आया। उसमें दिए गए मोबाइल नंबर पर फोन करने पर संदीप मिश्रा नाम के व्यक्ति ने बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की बात कही। दोपहर करीब 12:19 बजे दूसरे नंबर से उन्हें व्हाट्सएप कॉल आई। फोनकर्ता ने बिल जमा करने के लिए पहले डेबिट कार्ड से 13 रुपये भुगतान करने के लिए कहा। उन्होंने भुगतान का प्रयास किया पर नहीं हो सका।हरिप्रसाद के अनुसार, कुछ देर बाद उनके बैंक खातों से चार बार में 4.31 लाख रुपये निकल गए। ट्रांजेक्शन के मेसेज आने पर उन्हें ठगी का पता चला। इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति ने बताया कि कॉल और मेसेज भेजने वाले नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है।ग्रीन गैस के नाम पर मेसेज आए तो इन माध्यमों से करें संपर्क-ग्रीन गैस कस्टमर केयर : 6390905003-सीजीएल इंगेज एप-अधिकृत कस्टमर केयर ईमेल : customercare.lkogglonline.net-आधिकारिक एसएमएस हेडर : GGLPNG-Sठगी होने पर तुरंत करें शिकायतएडीसीपी क्राइम किरन यादव ने बताया कि ठगी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें। संदिग्ध नंबर और व्हाट्सएप मेसेज का स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें। इसे लखनऊ पुलिस की ऑर्गनाइज्ड क्राइम हेल्पलाइन 7839861034 पर फाॅरवर्ड करें।