फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Government should grant NOC to the doctor for the PDCC course at PGI: High Court

डाॅक्टर को पीजीआई से पीडीसीसी कोर्स के लिए एनओसीदे सरकार : हाईकोर्ट

Sat, 10 Oct 2026 02:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
Government should grant NOC to the doctor for the PDCC course at PGI: High Court
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ।
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि डाॅ. कैलाश कुमार को स्थानीय पीजीआई से ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में पोस्ट डाक्टोरल सर्टिफिकेट कोर्स (पीडीसीसी) करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करे।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकलपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश डाॅ. कैलाश कुमार की याचिका को मंजूर करके दिया। याची ने सरकार के 15 जून के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें सत्र 2026 में उक्त कोर्स पूरा करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार के इस आदेश को निरस्त करने योग्य करार देकर रद्द कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed