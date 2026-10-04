लखनऊ: लूडो बना मौत का खौफनाक खेल, हार से गुस्साए दोस्त ने कैंची घोंपकर डाला चालक को मार डाला

राजधानी लखनऊ के अलीगंज में पुरनिया पुल के नीचे शनिवार शाम लूडो खेलने के दौरान हारने पर प्रदीप ने साथी डाला चालक सीतापुर के गैरोली निवासी राहुल अवस्थी की हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, प्रदीप ने कैंची से राहुल पर कई वार किए। पुलिस ने आरोपी प्रदीप को हिरासत में ले लिया है।

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आरोपी ने वारदात कबूल कर ली

इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार के मुताबिक, राहुल और नौबस्ता निवासी प्रदीप डाला चालक हैं और साथ में काम करते थे। शनिवार शाम दोनों पुल के नीचे तख्त पर बैठकर लूडो खेल रहे थे। इसी दौरान खेल को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि गुस्से में प्रदीप ने पास की दुकान से कैंची उठाई और राहुल पर कई वार कर दिए। हमले में राहुल गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े।

सूचना पर एसीपी अलीगंज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने राहुल को पहले निजी अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें केजीएमयू ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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अक्सर साथ रहते थे दोनों

पुलिस ने प्रदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इंस्पेक्टर के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने वारदात कबूल कर ली है। पीड़ित परिवार की ओर से तहरीर लेकर आरोपी के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

इंस्पेक्टर के मुताबिक, राहुल और प्रदीप अक्सर साथ रहते थे और दोनों के बीच दोस्ती थी। हालांकि, लूडो खेलने के दौरान शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया। राहुल की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।