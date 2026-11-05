Lucknow News: लोहिया संस्थान में 20 नवंबर तक सभी के लिए निशुल्क फुट स्कैन

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संस्थान के भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, कैलिपर और अन्य सहायक उपकरणों के इस्तेमाल, फिटिंग और मरम्मत से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञ परामर्श की सुविधा भी शुरू की गई। यहां क्यूआर कोड के जरिये अपनी समस्या दर्ज कराई जा सकेगी। विशेषज्ञ फोन पर सलाह देंगे और जरूरत पड़ने पर ओपीडी में बुलाएंगे।फुट स्कैन की सुविधा संस्थान की पीएमआर ओपीडी, उजड़ियावां अर्बन हेल्थ सेंटर, जग्गौर ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र और डॉ. आरपीजी परिसर में मिलेगी। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के पुनर्वास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने सहायक उपकरणों की आसान उपलब्धता और बेहतर प्रशिक्षण पर जोर दिया। संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह ने कहा कि पुनर्वास का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानजनक और सक्रिय जीवन जीने में सक्षम बनाना है।