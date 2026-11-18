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संतोष के साथ ही बाबूलाल और गांव के कई अन्य लोगों ने भी मतदाता सूची में अपना नाम न देखकर फॉर्म-6 भरा। इन सभी का नाम पूर्व की मतदाता सूची में था, लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान कट गया था। नाम कटने के साथ ही पहली बार नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरे गए। इसी बूथ पर सोनल देवी ने पहली बार वोटर बनने के लिए फॉर्म-6 भरा।काकोरी के जेहटा स्थित बूथों पर विशाल, ज्योति, प्रीति और पूजा कनौजिया ने फॉर्म-6 भरा। दूसरी ओर, कई बूथों पर मतदाता सूची देखने के लिए लोगों की आवाजाही कम रही। बंथरा के लाला रामस्वरूप शिक्षा संस्थान के बूथ संख्या 232, 233 और 234 पर दोपहर एक बजे तक सन्नाटा रहा। बाद में गंगा प्रसाद और सुजीत परिवार के सदस्यों के नाम देखने पहुंचे।जानकीपुरम के ब्राइट वे कॉलेज स्थित बूथ संख्या 377 से 386 तक करीब 20 लोगों ने सूची में नाम देखा। निगोहां के प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर पटसा स्थित बूथ संख्या 420 पर फॉर्म-6 के 10 आवेदन जमा हुए, जबकि अघैया के बूथ संख्या 419 पर यह संख्या 20 रही। यहां फॉर्म-7 के तीन और फॉर्म-8 के भी तीन आवेदन मिले। गोसाईंगंज के शिशु मंदिर इंटर कॉलेज स्थित चार बूथों पर नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के 13 आवेदन आए। नाम और विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 के आठ आवेदन भी जमा हुए।मतदाताओं की उदासीनता के बीच एप में समस्या देखने को मिली। कई बीएलओ ने बताया कि एप पर ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने में समस्या आ रही है। वहीं, नगराम के सिरौना बूथ पर सूची नहीं पहुंचने से मतदाता नामों का सत्यापन नहीं कर सके। बीएलओ दिनभर सूची का इंतजार करती रहीं।