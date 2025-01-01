Lucknow News: गोमती नदी में कूदा वनकर्मी, तलाश में जुटी एसडीआरएफ

गोमतीनगर इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि आशीष सुशांत गोल्फ सिटी के नीलमथा के निवासी हैं। छानबीन में पता चला कि दोपहर में शराब के नशे में उनका पत्नी से विवाद हो गया था। इसी नाराजगी में वह गोमतीनगर आए और नदी में कूदने की कोशिश की। घरवालों ने उन्हें समझाकर घर वापस भेज दिया था। रात करीब आठ बजे आशीष दोबारा गोमतीनगर पहुंचे और रिवर फ्रंट से नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहाव तेज होने के कारण आशीष को खोजने में समस्या आ रही है।