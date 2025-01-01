Lucknow News: गोमती नदी में कूदा वनकर्मी, तलाश में जुटी एसडीआरएफ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 20 Oct 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। गोमतीनगर में सोमवार को 38 वर्षीय वन कर्मी आशीष कुमार ने गोमती नदी में कूदने का प्रयास किया। घरवालों ने उन्हें रोका लेकिन कुछ घंटे बाद उन्होंने दोबारा नदी में छलांग लगा दी। पुलिस और एसडीआरएफ आशीष की तलाश में जुटी है।
गोमतीनगर इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि आशीष सुशांत गोल्फ सिटी के नीलमथा के निवासी हैं। छानबीन में पता चला कि दोपहर में शराब के नशे में उनका पत्नी से विवाद हो गया था। इसी नाराजगी में वह गोमतीनगर आए और नदी में कूदने की कोशिश की। घरवालों ने उन्हें समझाकर घर वापस भेज दिया था। रात करीब आठ बजे आशीष दोबारा गोमतीनगर पहुंचे और रिवर फ्रंट से नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहाव तेज होने के कारण आशीष को खोजने में समस्या आ रही है।
विज्ञापन
गोमतीनगर इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि आशीष सुशांत गोल्फ सिटी के नीलमथा के निवासी हैं। छानबीन में पता चला कि दोपहर में शराब के नशे में उनका पत्नी से विवाद हो गया था। इसी नाराजगी में वह गोमतीनगर आए और नदी में कूदने की कोशिश की। घरवालों ने उन्हें समझाकर घर वापस भेज दिया था। रात करीब आठ बजे आशीष दोबारा गोमतीनगर पहुंचे और रिवर फ्रंट से नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहाव तेज होने के कारण आशीष को खोजने में समस्या आ रही है।
विज्ञापन