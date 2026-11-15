Lucknow News: पांच निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने बताया कि विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी केवल किताबी शिक्षा देने तक सीमित नहीं है। युवाओं और श्रमिकों को व्यावहारिक हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी है।पांच पाठ्यक्रमों में 90 से 120 घंटे की ट्रेनिंगकार्यक्रम समन्वयक डॉ. आयुष कुमार ने बताया कि पांच पाठ्यक्रमों में आधारभूत निर्माण कौशल और भवन निर्माण तकनीकें (120-120 घंटे), आधारभूत सर्वेक्षण और ऑटोकैड व प्रारूपण (90-90 घंटे) तथा आधारभूत नलसाजी एवं स्वच्छता प्रणाली (90 घंटे) शामिल हैं।चिनाई से लेकर ऑटोकैड तक सीखेंगे तकनीकप्रशिक्षण के दौरान ईंटों की चिनाई, प्लास्टर, कंक्रीट कार्य, भवन निर्माण, सर्वेक्षण उपकरणों का इस्तेमाल, तकनीकी नक्शे तैयार करना, ऑटोकैड, पाइप फिटिंग और जलापूर्ति व्यवस्था की जानकारी दी जाएगी। इससे युवाओं और विद्यार्थियों को निर्माण क्षेत्र में काम करने की व्यावहारिक दक्षता मिलेगी। वे निर्माण कंपनियों में रोजगार पाने के साथ स्वरोजगार भी शुरू कर सकेंगे। वहीं, पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहे राजमिस्त्री और श्रमिक आधुनिक तकनीक सीखकर अपने काम की गुणवत्ता और कार्यक्षमता बढ़ा सकेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रभारी कौशलेश कुमार शाह, डॉ. श्रेया जादोन, आस्था चौरसिया, सलमान अंसारी, अभिनव कुमार शुक्ला और सैयद निशात को भी सौंपी गई है।