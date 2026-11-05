Lucknow News: आज रवाना होगी मदीना की पहली उड़ान, शेड्यूल जारी

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लखनऊ एयरपोर्ट प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क को विस्तार देते हुए यह नई सुविधा शुरू की है। इस मौके पर मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी (सीएओ) दर्शन सिंह, फ्लाईडील के हेड सेल्स मोहम्मद देसूकी और लखनऊ हेड नितिन डे मौजूद रहे। बुधवार को जेद्दा की उड़ान से 176 यात्री लखनऊ पहुंचे, जबकि 144 यात्रियों ने लखनऊ से जेद्दा के लिए उड़ान भरी।फ्लाईडील की मदीना से लखनऊ आने वाली उड़ान संख्या एफ-3 1827 सुबह 5:20 बजे रवाना होकर दोपहर 1:05 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इस उड़ान का किराया 32,774 रुपये है। वहीं, लखनऊ से मदीना जाने वाली उड़ान संख्या एफ-3 1828 दोपहर 2:05 बजे रवाना होकर शाम 7:20 बजे मदीना पहुंचेगी। इसका किराया 60,386 रुपये है। मदीना के लिए सीधी उड़ान बृहस्पतिवार और शनिवार को संचालित होगी।लखनऊ से जेद्दा जाने वाली फ्लाईडील की उड़ान संख्या एफ-3 1824 दोपहर 2:05 बजे रवाना होकर शाम 7:20 बजे जेद्दा पहुंचेगी। वापसी में उड़ान संख्या एफ-3 1823 जेद्दा से रवाना होकर दोपहर 1:05 बजे लखनऊ पहुंचेगी। जेद्दा के लिए उड़ान सोमवार, बुधवार और रविवार को संचालित होगी।फ्लाईडील की दम्माम से लखनऊ आने वाली उड़ान संख्या एफ-3 1825 दोपहर 1:05 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वहीं, लखनऊ से दम्माम जाने वाली उड़ान संख्या एफ-3 1826 दोपहर 2:05 बजे रवाना होकर शाम 6:50 बजे दम्माम पहुंचेगी। दम्माम के लिए सीधी उड़ान मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होगी।