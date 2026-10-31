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Lucknow News: अलीगंज में बनेगा फायर स्टेशन, एलडीए देगा जमीन

Sat, 31 Oct 2026 02:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:16 AM IST
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Fire station to be built in Aliganj; LDA will provide the land
लखनऊ। अलीगंज इलाके में अभी कोई फायर स्टेशन नहीं है। जून में यहां इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई थी। उस समय फायर स्टेशन की कमी भी आग पर जल्द काबू पाने में बड़ी बाधा के रूप में सामने आई थी। ऐसे में अब यहां फायर स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एलडीए जमीन देगा। सोमवार को बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।
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बीती 22 जून को अलीगंज सेक्टर-डी में हुए हादसे के दौरान सामने आया कि आग बुझाने वाली गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में समय लगा। गाड़ियां बीकेटी, इंदिरानगर और हजरतगंज सहित कई इलाकों से गईं थीं। दोबारा पानी लेने के लिए इन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ी।
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घटना की जांच के लिए शासन की ओर से गठित एसआईटी की टीम ने घटनास्थल के आसपास दौरा किया था। अलीगंज जलकल ऑफिस जाकर वहां बने भूमिगत वाटर टैंक को भी देखा गया था। कहा गया था कि जरूरत पर यहां से पानी लिया जा सकता था, क्योंकि हादसास्थल से जलकल की दूरी डेढ़ किमी ही थी। अब ऐसी घटनाओं के दौरान गाड़ियां जल्द पहुंचें इसके लिए अलीगंज में फायर स्टेशन बनाया जाएगा।
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