फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Fire department prepared for fire safety on Dussehra

Lucknow News: दशहरे पर अग्नि सुरक्षा के लिए दमकल विभाग तैयार

Tue, 20 Oct 2026 02:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Fire department prepared for fire safety on Dussehra
लखनऊ। दशहरे पर अग्नि सुरक्षा के लिए दमकल विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। विभाग ने आग की घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल के साथ 46 दमकल और 300 कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
विज्ञापन


चीफ फायर अफसर अंकुश मित्तल ने बताया कि बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों सहित करीब 30 स्थलों पर दमकल की गाड़ियां खड़ी की गई हैं। प्रत्येक दमकल पर चार जवान तैनात हैं। अन्य कर्मचारियों को रिजर्व में रखा गया है। सभी नौ फायर स्टेशनों के एफएसओ को अलर्ट कर दिया गया है। आग की सूचना मिलते ही तत्काल गाड़ी मौके पर रवाना होंगी।
विज्ञापन


आग लगने पर यहां दें सूचना

हजरतगंज फायर स्टेशन : 9454418642

इंदिरानगर फायर स्टेशन : 9454418650

पीजीआइ फायर स्टेशन : 9454418646

चौक फायर स्टेशन : 9454418644

गोमतीनगर फायर स्टेशन : 9454418658

आलमबाग फायर स्टेशन : 9454418648

सरोजनीनगर फायर स्टेशन : 9454418656

बीकेटी फायर स्टेशन : 9454418652

गोसाईंगंज फायर स्टेशन : 7839861686
दशहरे पर ड्रोन से रावण दहन स्थलों की निगरानी
लखनऊ। दशहरे पर मंगलवार को रावण दहन और शोभायात्रा के दौरान हुड़दंग रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। शोभायात्रा और रावण दहन स्थलों की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। ऐशबाग रामलीला मैदान और कानपुर रोड जैसे प्रमुख स्थलों पर विशेष निगरानी होगी। इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की निगरानी के लिए आठ टीमें गठित की गई हैं। शहर में करीब 70 से अधिक शोभायात्राएं निकलेंगी और 60 प्रमुख स्थलों पर रावण दहन होगा। प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर पीएसी के जवान बोट और गोताखोरों के साथ तैनात रहेंगे। सुरक्षा में 100 दरोगा, 10 कंपनी पीएसी, एक कंपनी आरएएफ और 550 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed