Lucknow News: दशहरे पर अग्नि सुरक्षा के लिए दमकल विभाग तैयार

विज्ञापन

चीफ फायर अफसर अंकुश मित्तल ने बताया कि बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों सहित करीब 30 स्थलों पर दमकल की गाड़ियां खड़ी की गई हैं। प्रत्येक दमकल पर चार जवान तैनात हैं। अन्य कर्मचारियों को रिजर्व में रखा गया है। सभी नौ फायर स्टेशनों के एफएसओ को अलर्ट कर दिया गया है। आग की सूचना मिलते ही तत्काल गाड़ी मौके पर रवाना होंगी।हजरतगंज फायर स्टेशन : 9454418642इंदिरानगर फायर स्टेशन : 9454418650पीजीआइ फायर स्टेशन : 9454418646चौक फायर स्टेशन : 9454418644गोमतीनगर फायर स्टेशन : 9454418658आलमबाग फायर स्टेशन : 9454418648सरोजनीनगर फायर स्टेशन : 9454418656बीकेटी फायर स्टेशन : 9454418652गोसाईंगंज फायर स्टेशन : 7839861686लखनऊ। दशहरे पर मंगलवार को रावण दहन और शोभायात्रा के दौरान हुड़दंग रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार ने सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। शोभायात्रा और रावण दहन स्थलों की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। ऐशबाग रामलीला मैदान और कानपुर रोड जैसे प्रमुख स्थलों पर विशेष निगरानी होगी। इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की निगरानी के लिए आठ टीमें गठित की गई हैं। शहर में करीब 70 से अधिक शोभायात्राएं निकलेंगी और 60 प्रमुख स्थलों पर रावण दहन होगा। प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर पीएसी के जवान बोट और गोताखोरों के साथ तैनात रहेंगे। सुरक्षा में 100 दरोगा, 10 कंपनी पीएसी, एक कंपनी आरएएफ और 550 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा।