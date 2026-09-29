Lucknow News: टीवी चालू करते ही घर में लगी आग, सिलिंडर और एसी कंप्रेसर में धमाका

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इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक गोविंद गोस्वामी अपनी पत्नी अनिता, बेटे गौरव, बहू वर्षा, आठ वर्षीय पोते गणेश और छह माह के कार्तिकेय के साथ आवास में रहते हैं। सोमवार शाम करीब सात बजे गणेश ने रिमोट से टीवी चालू किया तभी अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। परिवार के बाहर निकलते ही पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान घर में रखा गैस सिलिंडर और एसी का कंप्रेसर तेज धमाके के साथ फट गया। सूचना पर एफएसओ आलमबाग धर्मपाल सिंह दो दमकल गाड़ियों के साथ पहुंचे। आग की भयावहता को देखते हुए चौक फायर स्टेशन से एक और गाड़ी मंगाई गई। दमकल कर्मियों ने करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया।पुलिस ने बताया गैस रिसाव कारणइंस्पेक्टर के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह गैस रिसाव सामने आई है। वहीं, एफएसओ ने शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई है। आग का वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।