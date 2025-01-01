फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Fire breaks out in businessman's three-storey house, loss estimated at 40 lakh

Lucknow News: कारोबारी के तीन मंजिला मकान में लगी आग, 40 लाख का नुकसान

Tue, 20 Oct 2026 01:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 20 Oct 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
Fire breaks out in businessman's three-storey house, loss estimated at 40 lakh
घर से निकलतीं आग की लपटें और आग बुझाते लोग।
तेलीबाग। पीजीआई क्षेत्र के एल्डिको उद्यान-2 में रविवार रात कारोबारी विजय प्रताप सिंह के तीन मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। दमकल की दो गाड़ियों ने करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में मकान की पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई। कारोबारी के मुताबिक, करीब 40 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
विज्ञापन

विजय प्रताप सिंह परिवार के साथ मकान में रहते हैं। रविवार रात करीब 11 बजे वह मकान में ताला लगाकर परिवार के साथ तेलीबाग में अपने भाई के घर गए थे। कुछ देर बाद पड़ोसियों ने मकान के भूतल से आग की लपटें और धुआं उठते देखा। उन्होंने विजय प्रताप, पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन लपटें पहली मंजिल तक पहुंच गईं।
विज्ञापन

सूचना पर एफएसओ माम चंद बडगूजर दमकल की दो गाड़ियों और टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दमकलकर्मियों ने करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। हालांकि, तब तक घर का सामान जल चुका था। एफएसओ माम चंद बडगूजर के मुताबिक, आग लगने की प्रारंभिक वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका है। वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

घर से निकलतीं आग की लपटें और आग बुझाते लोग।

घर से निकलतीं आग की लपटें और आग बुझाते लोग।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed