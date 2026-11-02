Lucknow News: सिर कूंचकर श्रमिक की हत्या में तीन दोस्तों पर एफआईआर, तीनों हिरासत में

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रविवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों को बाग में शराब और नमकीन के पाउच के साथ खून से सने ताश के पत्ते मिले। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण शव आने का इंतजार करते हुए माल-जेहटा मार्ग पर सड़क किनारे बैठ गए। उन्होंने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने और परिवार को आवास देने की मांग की। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन की आशंका के चलते एसीपी ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और पीएसी तैनात रही। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिजन रो-रोकर बेहाल हो गए। पुलिस की मौजूदगी में गांव में अंतिम संस्कार किया गया।रवींद्र पर पहले भी हत्या का आरोपग्रामीणों ने आरोपी रवींद्र विश्वकर्मा पर पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीण नंदरानी के मुताबिक, वर्ष 2014 में कैलाश कनौजिया की ईंट से सिर कूंचकर हत्या के मामले में रवींद्र जेल गया था। अर्जुन ने उस पर राहगीरों से रुपये और मोबाइल छीनने के आरोप भी लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की।जुआ खेलने के दौरान हुआ था विवादपरिजनों के मुताबिक, नन्हके शनिवार को गोपरामऊ गांव के एक बाग में कुछ लोगों के साथ जुआ खेलने गए थे। शाम सात बजे तक घर नहीं लौटने पर पत्नी उन्हें तलाशते हुए वहां पहुंचीं तो उनका खून से लथपथ शव मिला। सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। परिजनों ने जुए के विवाद में हत्या किए जाने की आशंका जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस पिकेट से करीब सौ मीटर दूर लंबे समय से जुए का फड़ चल रहा था।इंस्पेक्टर नवाब अहमद के मुताबिक, कल्लू सिंह गोपरामऊ स्थित राजू सिंह की चक्की पर काम करता है और चंद्रपाल गोपरामऊ के एक निजी स्कूल में चौकीदार है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।