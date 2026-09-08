Lucknow News: श्रमिक की मौत के मामले में ठेकेदार व 11 अन्य पर प्राथमिकी

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राजू के मुताबिक, रविवार सुबह करीब आठ बजे सोनू करोरा निवासी ठेकेदार जसीम और मऊ निवासी बग्गड़ के साथ लकड़ी काटने धनवारा गया था। करीब दो घंटे बाद उसकी मौत की सूचना मिली। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर शव देखा तो आक्रोशित हो गए। परिजनों ने सोनू का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। उन्होंने ठेकेदार और उसके साथियों पर सोनू की पिटाई कर जबरन काम कराने और लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना था कि घटनास्थल पर जसीम, बग्गड़, इरफान, तारिब, शमशाद, सगीर, मुन्ना, आशीष तिवारी, आशीष वर्मा, बलवीर, कलीम व एक अज्ञात युवक मौजूद था। इसके बावजूद किसी ने सोनू को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत कराया। सोमवार सुबह परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने बताया कि क्रेन चालक से पूछताछ की जा रही है।

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मोहनलालगंज। धनवारा गांव में रविवार सुबह क्रेन पलटने से मोहनलालगंज के मऊ निवासी श्रमिक सोनू की मौत के मामले में पुलिस ने ठेकेदार व 11 अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने यह कार्रवाई सोनू के पिता राजू की तहरीर पर की। आरोपी क्रेन चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।