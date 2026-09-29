Lucknow News: खेत बन गए तालाब, 1500 हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:44 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:44 AM IST
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लखनऊ। पिछले दिनों चार दिन तक हुई बारिश से किसानों की 1500 हेक्टेयर से ज्यादा धान की फसल चौपट हो गई है। उड़द और अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान बख्शी का तालाब ब्लॉक की पांच और काकोरी की दो न्याय पंचायत के किसानों को हुआ है। माल ब्लॉक क्षेत्र में भी किसानों की धान की फसल बर्बाद हुई है।
लखनऊ जिले में 58,485 हेक्टेयर पर धान की खेती की गई है। एक लाख से ज्यादा किसान इस खेती से जुड़े हैं। करीब 11 हजार हेक्टेयर दलहनी (अरहर, उड़द व मूंग) फसलों का रकबा है। इसमें उड़द का रकबा करीब 10 हजार हेक्टेयर है। धान की अधिकांश फसल में बालियां आ चुकी हैं। बृहस्पतिवार रात से रविवार सुबह तक हुई बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में पानी भर जाने से धान की फसल को अधिक नुकसान पहुंचा है।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. मेनका ने बताया कि विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम से नुकसान का आकलन कराकर रिपोर्ट तैयार कराई गई है। उन्होंने खुद भी गांवों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया है। लगभग 1500 हेक्टेयर धान और 70 हेक्टेयर उड़द को नुकसान पहुंचा है। अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है।
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लखनऊ जिले में 58,485 हेक्टेयर पर धान की खेती की गई है। एक लाख से ज्यादा किसान इस खेती से जुड़े हैं। करीब 11 हजार हेक्टेयर दलहनी (अरहर, उड़द व मूंग) फसलों का रकबा है। इसमें उड़द का रकबा करीब 10 हजार हेक्टेयर है। धान की अधिकांश फसल में बालियां आ चुकी हैं। बृहस्पतिवार रात से रविवार सुबह तक हुई बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में पानी भर जाने से धान की फसल को अधिक नुकसान पहुंचा है।
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जिला कृषि अधिकारी डॉ. मेनका ने बताया कि विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम से नुकसान का आकलन कराकर रिपोर्ट तैयार कराई गई है। उन्होंने खुद भी गांवों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया है। लगभग 1500 हेक्टेयर धान और 70 हेक्टेयर उड़द को नुकसान पहुंचा है। अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है।
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