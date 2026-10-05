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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Father-son duo, each carrying a reward of 25,000, arrested in land fraud case.

Lucknow News: जमीन फर्जीवाड़े में 25-25 हजार के इनामी पिता-पुत्र गिरफ्तार

Mon, 05 Oct 2026 02:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:49 AM IST
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Father-son duo, each carrying a reward of 25,000, arrested in land fraud case.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
मोहनलालगंज। सिसेंडी में करोड़ों रुपये की जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में दो माह से भागे चल रहे 25-25 हजार रुपये के इनामी आरोपियों को दक्षिणी जोन की एसओजी और मोहनलालगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी सिसेंडी का पूर्व प्रधान राजेश कुमार जायसवाल और उसका बेटा अमन जायसवाल है। दोनों को रविवार शाम रायबरेली में एक रिश्तेदार के घर से दबोचा गया।
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क्षेत्र पंचायत सदस्य आशीष गुप्ता की शिकायत पर 25 जुलाई को मोहनलालगंज थाने में पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोप है कि जमीन के फर्जीवाड़े के लिए हरीलाल को सुरेश कुमार बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेच दी गई। मामले में पुलिस हरीलाल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
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राजेश पर दर्ज हैं 14 एफआईआर
इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने बताया कि राजेश कुमार जायसवाल के खिलाफ 14 एफआईआर दर्ज हैं। पिता-पुत्र की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थीं। रविवार को रायबरेली में रिश्तेदार के यहां मौजूद होने की सूचना पर एसओजी और मोहनलालगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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