Lucknow News: बाइक नहीं दी तो किसान पर तेजाब फेंका, चेहरा झुलसा

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उमेश के मुताबिक, शनिवार शाम करीब छह बजे गांव के नन्कऊ ने उनकी मुलाकात अपने रिश्तेदार उन्नाव के असोहा निवासी दीपू से कराई थी। नन्कऊ ने दीपू को भदेसुवा गांव छोड़ने के लिए कहा था। उमेश के अनुसार, गांव से बाहर निकलते ही दीपू उनसे बाइक मांगने लगा। उसके नशे में होने के कारण उन्होंने बाइक देने से मना किया तो आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि दीपू ने जेब से तेजाब की बोतल निकालकर उनके चेहरे पर उड़ेल दिया और बाइक लेकर भाग गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उमेश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया।एक आंख से दिखाई न देने का दावाहमले में उमेश के चेहरे का एक हिस्सा और आंख झुलस गई। उमेश के मुताबिक, फिलहाल उन्हें एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टरों ने सोमवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। इसके बाद उन्होंने मोहनलालगंज थाने में तहरीर दी।तेजाब पहले से रखने की वजह की जांचएसीपी मोहनलालगंज ने बताया कि आरोपी के पास पहले से तेजाब होने के पीछे उसके मकसद का पता लगाया जा रहा है। सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है।