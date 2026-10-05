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Lucknow News: पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा

Mon, 05 Oct 2026 02:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:49 AM IST
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Family members created a ruckus, accusing the police of negligence.
पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा करते परिजन और उन्हें समझाती पुलिस
लखनऊ। अलीगंज में पुरनिया पुल के नीचे लूडो खेलने के विवाद में सीतापुर के गैरोली निवासी राहुल अवस्थी की हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक राहुल की हत्या कैंची मारकर हुई थी, जबकि पुलिस ने लिखापढ़ी में कांच लिखा है। परिजनों का आरोप है कि वारदात में शामिल दो अन्य लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है।
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परिजनों ने रविवार को पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और परिजनों को समझाकर शांत कराया। इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी प्रदीप के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। परिजनों ने सीतापुर में राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया।
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पुलिस के मुताबिक अब तक की पड़ताल में वारदात में किसी अन्य की भूमिका सामने नहीं आई है। बता दें कि शनिवार शाम को प्रदीप और राहुल पुरनिया पुल के नीचे तख्त पर बैठकर लूडो खेल रहे थे। इसी दौरान दोनों में खेल को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद नौबस्ता निवासी प्रदीप ने गुस्से में पड़ोस की दुकान से कैंची उठा ली और राहुल पर ताबड़तोड़ वार कर दिया था। हमले में राहुल की मौत हो गई थी।
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