Lucknow News: पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा

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परिजनों ने रविवार को पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और परिजनों को समझाकर शांत कराया। इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी प्रदीप के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। परिजनों ने सीतापुर में राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया।पुलिस के मुताबिक अब तक की पड़ताल में वारदात में किसी अन्य की भूमिका सामने नहीं आई है। बता दें कि शनिवार शाम को प्रदीप और राहुल पुरनिया पुल के नीचे तख्त पर बैठकर लूडो खेल रहे थे। इसी दौरान दोनों में खेल को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद नौबस्ता निवासी प्रदीप ने गुस्से में पड़ोस की दुकान से कैंची उठा ली और राहुल पर ताबड़तोड़ वार कर दिया था। हमले में राहुल की मौत हो गई थी।