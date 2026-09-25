Lucknow News: दिल में आस्था, आंखों में बप्पा की विदाई का गम

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समिति के संरक्षक भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि दिन में महाभिषेक के बाद शाम को भगवान गणेश को 108 किलो का महामोदक समर्पित किया गया। कोलकाता से आए संजय शर्मा ने इस दौरान भजन सुनाया। 108 किलो के लड्डू का भोग लगने के साथ पूरा माहौल भक्ति से सराबोर हो गया। इसके बाद राधाकृष्ण महारास और शिव बारात नृत्य नाटिकाओं का मंचन हुआ।अब शुक्रवार को मनौतियों के राजा की विसर्जन शोभायात्रा निकलेगी। भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि शोभायात्रा दोपहर तीन बजे झूलेलाल वाटिका से शुरू होकर विश्वविद्यालय मार्ग, आईटी चौराहा, रामकृष्ण मठ, शंकरनगर चौराहा, नजीरगंज और डालीगंज होते हुए झूलेलाल घाट पहुंचेगी। यहीं बप्पा का भू-विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 दिन चले गणेशोत्सव में मनौतियों के राजा को लगभग दो लाख चिट्ठियां लिखी गई हैं।g शिवाजी मार्ग के राजा गणपति महाराज को बृहस्पतिवार को ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन के बीच विदाई दी गई। ऑस्कर योग साईं कृपा सेवा संस्थान के श्री श्री गणेश महोत्सव के तहत गणपति की शोभायात्रा निकाली गई। अबीर-गुलाल उड़ाते हुए भक्त नाचते-गाते झूलेलाल पार्क स्थित विसर्जन स्थल तक पहुंचे। विसर्जन से पहले सुबह गणपति महाराज का शृंगार और आरती हुई। इसके बाद भक्तों ने सत्यनारायण कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। आयोजक गणेश शंकर पवार ने बताया कि पूजा स्थल पर पीतल की छोटी गणेश प्रतिमा रखी गई थी। उसका सांकेतिक विसर्जन किया गया। इसके बाद प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर दिया गया, जहां नियमित पूजा-अर्चना होगी।g नटखेड़ा रोड की कुटिया वाली गली में गणपति बप्पा के 10वें वर्ष विराजने पर विशेष पूजा-अर्चना की गई। निवासी कंचन गंभीर 10 वर्षों से घर पर गणपति की स्थापना कर पूजा करती आ रही हैं। 10 वर्ष पूरे होने पर भंडारे और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। पूजा के बाद बप्पा को भावपूर्ण विदाई दी गई। कार्यक्रम में आलमबाग नटखेड़ा रोड युवा व्यापार मंडल के मनीष अरोड़ा, सोनी, पवन, संजय, मोनी, विकास, राजू, छोटू, रजत, चीकू और काका समेत अन्य लोग मौजूद रहे।g बैरूनी खंदक मॉडल हाउस स्थित महादेव मंदिर समिति परिवार युवा मंडल के ‘’मॉडल हाउस के राजा’’ गणपति पंडाल में सुंदरकांड का आयोजन हुआ। यह गणेश चतुर्थी की 15वीं पूजा के अवसर पर हुआ। भगवान गणेश को पेड़ा, इमरती, बूंदी, खीर और गुड़-चना का भोग लगाया गया। 151 दीपों से महाआरती हुई। इसके बाद भंडारे में पूड़ी-सब्जी, कढ़ी-चावल, लस्सी और बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। मुख्य आयोजक मोनू सिंह, अध्यक्ष अमन कुमार पाल और मीडिया प्रभारी विवेक शिवाजी नागवंशी रॉकी, समिति के सौरभ गौतम, संत प्रकाश शर्मा, सुनील पाल, सोनू सिंह, रोहित श्रीवास्तव समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।