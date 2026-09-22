Lucknow News: अल्जाइमर के लक्षण और बचाव बताए
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:32 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के मानव विकास एवं परिवार अध्ययन विभाग ने विश्व अल्जाइमर दिवस के अवसर पर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
प्रो. शालिनी अग्रवाल और डॉ. रूपिका चोपड़ा के संचालन में हुए कार्यक्रम में एमएससी विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक, पावरपॉइंट प्रस्तुति, प्रदर्शनी और संज्ञानात्मक खेलों के माध्यम से अल्जाइमर के लक्षण, जोखिम कारक, बचाव और देखभाल की जानकारी दी। नुक्कड़ नाटक में रोग से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की चुनौतियों को प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों ने शीघ्र पहचान और बचाव के उपाय भी बताए। बुजुर्गों में मानसिक सक्रियता बढ़ाने के लिए संज्ञानात्मक खेल आयोजित किए गए। सामुदायिक जागरूकता के लिए आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिकाओं को पंफलेट वितरित किए गए।
विज्ञापन
प्रो. शालिनी अग्रवाल और डॉ. रूपिका चोपड़ा के संचालन में हुए कार्यक्रम में एमएससी विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक, पावरपॉइंट प्रस्तुति, प्रदर्शनी और संज्ञानात्मक खेलों के माध्यम से अल्जाइमर के लक्षण, जोखिम कारक, बचाव और देखभाल की जानकारी दी। नुक्कड़ नाटक में रोग से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की चुनौतियों को प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों ने शीघ्र पहचान और बचाव के उपाय भी बताए। बुजुर्गों में मानसिक सक्रियता बढ़ाने के लिए संज्ञानात्मक खेल आयोजित किए गए। सामुदायिक जागरूकता के लिए आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिकाओं को पंफलेट वितरित किए गए।
विज्ञापन