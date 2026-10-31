फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Experts deliberate on the redevelopment plan for Kailash Kunj

Lucknow News: कैलाश कुंज पुनर्विकास की योजना पर विशेषज्ञों ने किया मंथन

Sat, 31 Oct 2026 01:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
Experts deliberate on the redevelopment plan for Kailash Kunj
बैठक में मौजूद अ​धिकारी और आ​र्किटेक्ट।
लखनऊ। केंद्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड योजना के तहत अयोध्या रोड के कैलाश कुंज कॉम्प्लेक्स को विकसित किया जाएगा। शुक्रवार को इसके सर्वे और योजना की जानकारी के लिए केंद्र सरकार की ओर से अधिकृत सलाहकारों की टीम ने एलडीए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के प्रतिनिधि ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।
विज्ञापन

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि कैलाश कुंज कॉम्प्लेक्स का पुनर्विकास सरकार की नीति के तहत नए सिरे से किया जाना है। यह योजना लगभग 350 करोड़ रुपये की है जिसमें 25 फीसदी धनराशि केंद्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड योजना से मिलेगी। उसको लेकर ही आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारी आए थे। उनके साथ गुजरात व महाराष्ट्र के विशेषज्ञ आर्किटेक्ट भी बैठक में मौजूद थे। उन्होंने पुनर्विकास परियोजना के प्रस्तावित स्वरूप और विकास संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
विज्ञापन

विशेषज्ञों ने महाराष्ट्र के ठाणे एवं वसई-विरार तथा गुजरात के सूरत एवं साबरमती में हाई स्पीड रेल स्टेशन क्षेत्र के विकास से संबंधित मॉडल एवं अनुभवों को साझा किया। हाई स्पीड रेल स्टेशन क्षेत्र के सुनियोजित विकास से संबंधित जानकारियां भी दीं। शहर में दिल्ली से आने वाली हाई स्पीड ट्रेन के लिए स्टेशन बनने हैं जिनके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। बैठक में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की ओर से एस. अकुमुरा और काजुकी योशिओका ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने परियोजना के संबंध में अपने सुझाव और विचार साझा किए। बैठक में हाई स्पीड परियोजना के प्रस्तावित विकास, व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार, बेहतर कनेक्टिविटी तथा मेट्रो कॉरिडोर से एकीकृत करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। मेट्रो रूट पर 500 मीटर दूरी तक सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला इमारतें बनाई जा सकती हैं। ऐसे में इस पर चर्चा हुई कितनी ऊंची नई इमारत कैलाश कुंज की जगह पर बन सकती है। साथ ही परिवहन केंद्रित शहरी नियोजन के अनुरूप परियोजना को विकसित करने के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed