Lucknow News: मूल्यपरक शिक्षा को अपनाने पर जोर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:48 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:48 AM IST
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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत तथा प्राकृत भाषा विभाग ने सोमवार को ''छात्र जागरूकता एवं मूल्यपरक शिक्षा'' विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया। विशिष्ट वक्ता प्रो. राम सुमेर यादव ने नीतिपरक शिक्षा को मूल्यपरक शिक्षा से जोड़ने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता प्रशांत शुक्ल (पूर्व सीजेएम अयोध्या) ने कानूनी व्यवस्था में नैतिक मूल्यों की उपयोगिता बताई। डीन साइंस प्रो. शीला मिश्रा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से मूल्यपरक शिक्षा पर जोर दिया। विभागाध्यक्ष प्रो. अभिमन्यु सिंह ने स्वागत किया। विभागाध्यक्ष प्रो. अभिमन्यु सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो राम सुमेर यादव और प्रशांत शुक्ल समेत छात्र-छात्राएं और शिक्षक उपस्थित रहे। डॉ ऋचा पांडेय और डॉ शोभा राम दुबे संयोजक रहे।
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