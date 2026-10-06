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Lucknow News: बाढ़ में फंसे बुजुर्ग की मौत, शव निकालने के लिए टायर से बनाई नाव

Tue, 06 Oct 2026 03:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:06 AM IST
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Elderly man stranded in floods dies; raft made from tires used to retrieve body.
बाढ़ के कारण गुलालाघाट में सड़क पर हो रहा अंतिम संस्कार। भैंसाकुंड में भी पानी भर गया है। कई इल
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लखनऊ। बाढ़ से घिरे फैजुल्लागंज के अन्नपूर्णानगर में करीब दो सप्ताह से बीमार 72 वर्षीय बंशीलाल की सोमवार सुबह मौत हो गई। घर के चारों ओर पानी भरा होने के कारण परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जा सके। मौत के बाद शव को घर से बाहर निकालने के लिए भी मदद नहीं मिली तो परिजनों ने पुराने टायरों पर पटरा बांधकर अस्थायी नाव तैयार की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और नाव उपलब्ध कराई गई। इसके बाद शव को बाढ़ क्षेत्र से बाहर निकालकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया।

परिजनों के मुताबिक, बंशीलाल करीब दो सप्ताह से बीमार थे। जलभराव के कारण घर से निकलना मुश्किल था। उन्होंने मदद के लिए कई बार गुहार लगाई, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिली। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। स्वास्थ्य टीमें 24 घंटे तैनात हैं और एंबुलेंस की भी व्यवस्था है। बुजुर्ग को समय पर इलाज क्यों नहीं मिल सका, इसकी जांच कराई जाएगी।

बाढ़ के कारण गुलालाघाट में सड़क पर हो रहा अंतिम संस्कार। भैंसाकुंड में भी पानी भर गया है। कई इल

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