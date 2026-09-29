Lucknow News: लोकबंधु अस्पताल में नहीं हुई ईसीजी, एडी से शिकायत

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परिजन मरीज को लेकर स्टेमी रूम पहुंचे, लेकिन वहां गेट बंद मिला। टेक्नीशियन के बारे में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। काफी देर तक जांच नहीं होने पर परिजन मरीज को सिविल अस्पताल की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने मरीज को आईसीयू में भर्ती किया, जहां उसकी ईसीजी जांच की गई।परिजनों ने लोकबंधु अस्पताल में ईसीजी जांच नहीं होने की शिकायत अपर निदेशक, डॉ. जीपी गुप्ता से की है। लोकबंधु अस्पताल के निदेशक डॉ. विवेक गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में ईसीजी की व्यवस्था है और 24 घंटे स्टेमी कार्यक्रम के तहत जांच की जाती है। संभव है कि संबंधित टेक्नीशियन किसी काम से इधर-उधर चला गया हो, जिसके कारण उस समय जांच नहीं हो सकी।