Lucknow News: 16 से बहाल होगी बैंकाॅक की सीधी उड़ान

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थाई एयर एशिया की उड़ान संख्या एफडी-147 अब नए समय पर लखनऊ से रात 11:30 बजे रवाना होकर सुबह 4:25 बजे बैंकॉक पहुंचेगी। इसका किराया 24,438 रुपये है। वापसी में उड़ान संख्या एफडी-146 बैंकॉक से रात 8:20 बजे उड़ान भरकर रात 10:35 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसका किराया 15,443 रुपये है। विज्ञापन

सूत्रों के मुताबिक, इस उड़ान के जरिये हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी के कई मामले सामने आए थे। कस्टम विभाग की टीम अब तक दर्जनभर से अधिक मामले पकड़ चुकी है। उड़ान बंद होने के बाद इस मार्ग से तस्करी के मामलों में भी कमी आई थी। (माई सिटी रिपोर्टर) थाई एयर एशिया की उड़ान संख्या एफडी-147 अब नए समय पर लखनऊ से रात 11:30 बजे रवाना होकर सुबह 4:25 बजे बैंकॉक पहुंचेगी। इसका किराया 24,438 रुपये है। वापसी में उड़ान संख्या एफडी-146 बैंकॉक से रात 8:20 बजे उड़ान भरकर रात 10:35 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसका किराया 15,443 रुपये है।सूत्रों के मुताबिक, इस उड़ान के जरिये हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी के कई मामले सामने आए थे। कस्टम विभाग की टीम अब तक दर्जनभर से अधिक मामले पकड़ चुकी है। उड़ान बंद होने के बाद इस मार्ग से तस्करी के मामलों में भी कमी आई थी। (माई सिटी रिपोर्टर)

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लखनऊ। राजधानी से बैंकॉक के बीच थाई एयर एशिया की सीधी उड़ान 16 नवंबर से फिर शुरू होगी। ईंधन संकट के चलते पांच जून को इस सेवा को बंद कर दिया गया था। एयर एशिया की लखनऊ से क्वालालंपुर (मलयेशिया) की सीधी उड़ान शुरू करने की भी तैयारी है।