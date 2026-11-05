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Lucknow News: 16 से बहाल होगी बैंकाॅक की सीधी उड़ान

Thu, 05 Nov 2026 02:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:06 AM IST
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Direct flights to Bangkok to resume from the 16th
प्रतीकात्मक।
लखनऊ। राजधानी से बैंकॉक के बीच थाई एयर एशिया की सीधी उड़ान 16 नवंबर से फिर शुरू होगी। ईंधन संकट के चलते पांच जून को इस सेवा को बंद कर दिया गया था। एयर एशिया की लखनऊ से क्वालालंपुर (मलयेशिया) की सीधी उड़ान शुरू करने की भी तैयारी है।
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थाई एयर एशिया की उड़ान संख्या एफडी-147 अब नए समय पर लखनऊ से रात 11:30 बजे रवाना होकर सुबह 4:25 बजे बैंकॉक पहुंचेगी। इसका किराया 24,438 रुपये है। वापसी में उड़ान संख्या एफडी-146 बैंकॉक से रात 8:20 बजे उड़ान भरकर रात 10:35 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसका किराया 15,443 रुपये है।
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सूत्रों के मुताबिक, इस उड़ान के जरिये हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी के कई मामले सामने आए थे। कस्टम विभाग की टीम अब तक दर्जनभर से अधिक मामले पकड़ चुकी है। उड़ान बंद होने के बाद इस मार्ग से तस्करी के मामलों में भी कमी आई थी। (माई सिटी रिपोर्टर)
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