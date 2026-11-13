Lucknow News: पिता की विरासत को अपने लेखन से आगे बढ़ाते रहे धीरेंद्र वर्मा

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बृहस्पतिवार को भैंसाकुंड घाट पर धीरेंद्र वर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र चंद्रशेखर वर्मा ने मुखाग्नि दी। इस दौरान कवि सर्वेश अस्थाना, शायर मनीष शुक्ला, सुधांशु मणि, मनोज राजन त्रिपाठी, रवि भट्ट, डॉ. बलवंत सिंह, पूर्व आइपीएस एपी माहेश्वरी, अमित हर्ष, नवल कांत सिन्हा, वर्षा वर्मा, ज्योति सिन्हा, योगेश शुक्ल योगी और दुर्गेश शुक्ला दुर्ग सहित कई लोग मौजूद रहे।प्रयागराज में हुआ था जन्म, लखनऊ में हुई शिक्षा27 दिसंबर 1936 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में जन्मे धीरेंद्र वर्मा की शिक्षा लखनऊ में हुई। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी, अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान विषयों के साथ बीए और फिर राजनीति विज्ञान में एमए किया। बाद में कान्यकुब्ज डिग्री कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक रहे। लंबे समय तक अध्यापन के बाद सेवानिवृत्त हुए। लखनऊ में रहते हुए वह साहित्यिक आयोजनों और चर्चाओं में सक्रिय रहे।धीरेंद्र वर्मा की प्रमुख कृतियों में 'किस्सा प्रीतम पांडे का' और 'नई दिशा' उपन्यास शामिल हैं। उनकी कृति 'स्मृतिपथ' का भी विशेष उल्लेख मिलता है। उनके पुत्र वरिष्ठ साहित्यकार डाॅ. चंद्रशेखर वर्मा ने बताया कि डाॅ. धीरेंद्र वर्मा ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के लिए नाटक, निबंध और कहानियां लिखीं। 'हॉस्टल में वार्डन से मुठभेड़' जैसे हास्य-व्यंग्य लेखन में भी उनकी खास रुचि थी।