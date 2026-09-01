Lucknow News: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लॉन्च किया शंकरा गीत

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लखनऊ। भगवान शिव की भक्ति और आधुनिक संगीत के मेल से तैयार गीत शंकरा को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लॉन्च किया। गीत को चर्चित गायक सुधीर यदुवंशी ने अपनी आवाज दी है। अभिनेता नवीन कुमार ने बताया कि गीत में भगवान शिव की भक्ति और आध्यात्मिक भावनाओं को आधुनिक संगीत के साथ प्रस्तुत किया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े गीत नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं।