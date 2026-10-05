Lucknow News: पिटाई से किशोर की मौत के मामले में डेंटल अस्पताल का प्लंबर गिरफ्तार

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इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी प्लंबर रायबरेली के बछरावां के दोस्तपुर का रहने वाला सुभाष चंद्र है। आरोपी वर्ष 2008 से पीजीआई इलाके में स्थित सरदार पटेल डेंटल कॉलेज में कार्यरत है। एक अक्तूबर को किशोर की मां ने डेंटल अस्पताल के चार कर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच में पता चला था कि 30 सितंबर को सुबह करीब दस बजे किशोर डेंटल अस्पताल गया था। यहां आरोपी सुभाष व तीन अन्य कर्मचारियों को उस पर एसी का पाइप चोरी करने का शक हुआ था। आरोपियों ने किशोर को पीट दिया था। इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी प्लंबर को गिरफ्तार किया गया है।

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लखनऊ। पीजीआई इलाके में 30 सितंबर को पिटाई से हुई 16 वर्षीय किशोर की मौत के मामले में पुलिस ने रविवार को सरदार पटेल डेंटल कॉलेज के प्लंबर को गिरफ्तार किया है। पुलिस तीन अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।