Lucknow News: 211 अवैध चैंबरों पर चस्पा किया ध्वस्तीकरण का नोटिस
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:42 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:42 AM IST
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लखनऊ। कैसरबाग इलाके में कचहरी परिसर में बने 211 अवैध चैंबरों पर नगर निगम की टीम ने बृहस्पतिवार को ध्वस्तीकरण के नोटिस चस्पा कर दिए। चार अक्तूबर को इन्हें तोड़ा जाएगा। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए करीब तीन सप्ताह पहले कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इससे पहले मालिकों को खुद कब्जा हटाने के लिए तीन अक्तूबर तक का मौका दिया गया है। नगर निगम के जोनल अफसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि बीते शनिवार को जब टीम मौके पर पहुंची थी तो किसी ने नोटिस रिसीव नहीं किया था। जो लोग तीन अक्तूबर तक खुद कब्जा नहीं हटाएंगे उनके अवैध निर्माण चार अक्तूबर को पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त किए जाएंगे।
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