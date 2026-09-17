Lucknow News: स्कूल बसों में मिलीं खामियां, तत्काल सुधार करने के निर्देश
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बुधवार को मिशन सेफ फ्यूचर 3.0 के तहत अभियान चलाया। विभागीय टीम ने सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल और जीडी गोयनका स्कूल की 56 बसों की जांच की। इस दौरान कुछ वाहनों में दस्तावेज और सुरक्षा उपकरणों से जुड़ी खामियां मिलीं, जिन्हें तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए।
आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय ने बताया कि सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल की 22 बसों की जांच में सभी वाहनों में परिचारिका की व्यवस्था मिली। स्कूल प्रबंधन ने 33 परिचारिकाओं की सूची भी उपलब्ध कराई। टीम ने परिचारिकाओं से बातचीत कर बच्चों के चढ़ने-उतरने और अभिभावकों को सौंपने की प्रक्रिया की जानकारी ली।
वहीं, जीडी गोयनका स्कूल की 34 बसों की जांच में कुछ वाहनों का टैक्स और बीमा समाप्त मिला। इस पर संबंधित दस्तावेज तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। यूपी 25 सीटी-0445 में इमरजेंसी गेट खोलने में परेशानी और पैनिक बटन खराब मिला। अधिकारियों ने संभागीय और उप संभागीय परिवहन कार्यालयों का भी निरीक्षण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय ने बताया कि सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल की 22 बसों की जांच में सभी वाहनों में परिचारिका की व्यवस्था मिली। स्कूल प्रबंधन ने 33 परिचारिकाओं की सूची भी उपलब्ध कराई। टीम ने परिचारिकाओं से बातचीत कर बच्चों के चढ़ने-उतरने और अभिभावकों को सौंपने की प्रक्रिया की जानकारी ली।
विज्ञापन
वहीं, जीडी गोयनका स्कूल की 34 बसों की जांच में कुछ वाहनों का टैक्स और बीमा समाप्त मिला। इस पर संबंधित दस्तावेज तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। यूपी 25 सीटी-0445 में इमरजेंसी गेट खोलने में परेशानी और पैनिक बटन खराब मिला। अधिकारियों ने संभागीय और उप संभागीय परिवहन कार्यालयों का भी निरीक्षण किया।
विज्ञापन