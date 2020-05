यूपी में कोरोना LIVE: मुरादाबाद में लोगों ने घर में ही अदा की ईद की नमाज, इटावा में पहली मौत

सार कोरोना वायरस के देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण भी अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन अब भी उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे। यूपी में संक्रमितों की कुल संख्या 2663 हो चुकी है। यूपी के इटावा में कोरोना से पहली मौत हो गई है। दूसरी तरफ आज ईद का मौका है लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण पूरे प्रदेश में लोग अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। जहां हर साल इस मौके पर मस्जिदों से लेकर ईदगाह तक में नमाजियों का हुजूम होता था इस साल इन सभी जगहों पर पुलिस का पहरा दिख रहा है। पढ़ें दिनभर के अपडेट्स....

People in Moradabad offer Eid namaz and celebrate #EidAlFitr at their residence, keeping in mind the guidelines & norms, amid the fourth phase of lockdown. pic.twitter.com/oPn21lqOyM