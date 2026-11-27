उधर, एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की बहुजन स्वराज संकल्प महारैली के कारण कानपुर रोड पर करीब पांच घंटे तक जाम के हालात बने रहे। एयरपोर्ट तिराहा जाम से जूझता रहा। वाहनों की करीब एक किलोमीटर लंबी कतार लगी रही। दरअसल, कानपुर की ओर से आने वाली बसों को कानपुर रोड स्थित शहीद पथ तिराहे से मुड़कर शहीद पथ के रास्ते कार्यक्रम स्थल तक जाना था लेकिन ज्यादातर बसें इससे पहले ही एयरपोर्ट वीआईपी तिराहे से शहीद पथ पर निकलने लगीं। वाहनों की संख्या अधिक हो जाने से वीआईपी तिराहे पर कानपुर से लखनऊ आने वाली सड़क का करीब आधा हिस्सा बसों के कब्जे में हो गया।