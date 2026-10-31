Lucknow News: बंद अस्पतालों को नए नाम से खुलवाने पर बाबू को हटाया

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शहर में एक हजार से अधिक निजी अस्पताल संचालित हैं। इनमें जांच के दौरान कई अस्पतालों में अनियमितताएं मिली थीं। आरोप है कि कार्रवाई के बाद बंद कराए गए कुछ अस्पतालों को उसी भवन में नाम बदलकर दोबारा खोल दिया गया। इसके बदले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर अस्पताल संचालकों से सांठगांठ और सुविधा शुल्क लेने के आरोप लगे हैं।इस मामले को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अस्पतालों को दोबारा खुलवाने के नाम पर डॉक्टर और बाबू द्वारा सुविधा शुल्क मांगने का वीडियो भी वायरल हुआ था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए थे। अब महानिदेशक स्तर से तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसे एक सप्ताह में रिपोर्ट देनी है। महानिदेशक डॉ. पवन के मुताबिक, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।फैजुल्लागंज के बंधा रोड स्थित डेनियल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर को जांच में अवैध पाए जाने के बाद बंद कराया गया था। आरोप है कि उसी भवन में अब क्राउन हॉस्पिटल संचालित हो रहा है।ठाकुरगंज स्थित ऑक्सीजन हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही से एक बच्चे की मौत हुई थी। जांच में अस्पताल को दोषी ठहराए जाने के बाद सीएमओ ने इसका संचालन बंद कराने और पुलिस को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। इसके बाद उसी भवन में एवन हॉस्पिटल शुरू हो गया। आरोप है कि इसका पंजीकरण भी नहीं है।विभूतिखंड स्थित अर्पण अस्पताल के चार दलालों को तीन साल पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर अस्पताल का संचालन बंद कराया गया था। आरोप है कि कुछ महीने बाद नाम बदलकर धनवंतरी अस्पताल शुरू कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने इसका पंजीकरण भी कर दिया।