Lucknow News: संग्रहालय में लगी पाठशाला, संस्कृति व विरासत से रूबरू हुए छात्र
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:32 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:32 AM IST
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लखनऊ। जेन जी को इतिहास, संस्कृति और अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने पीएमश्री विद्यालयों के विद्यार्थियों को एक दिवसीय अध्ययन यात्रा योजना से जोड़ा है। इसकी शुरुआत लखनऊ के राज्य संग्रहालय से हुई। सोमवार को पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, माल और पीएमश्री राजकीय उप्र सैनिक इंटर कॉलेज, सरोजनीनगर के करीब 600 छात्र-छात्राओं ने संग्रहालय का भ्रमण किया। विद्यार्थियों ने ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखा और उनके बारे में जानकारी ली।
माल के विद्यार्थियों ने गोमती पुस्तक महोत्सव और लखनऊ प्राणि उद्यान का भी भ्रमण किया। यहां सेल्फी स्टैंड पर फोटो खिंचवाई। इसी क्रम में 15 सितंबर को उन्नाव के तीन पीएमश्री विद्यालयों के विद्यार्थी आएंगे। 16 और 17 सितंबर को सीतापुर के सात विद्यालयों के करीब 3000 छात्र राज्य संग्रहालय का भ्रमण करेंगे। 18 सितंबर को रायबरेली और 19 सितंबर को बाराबंकी के विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण के लिए लखनऊ आएंगे।
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि योजना के तहत कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को संग्रहालयों में निशुल्क प्रवेश, गाइड और जरूरी सहयोग मिलेगा। इससे वे किताबों में पढ़े इतिहास, कला और संस्कृति को वास्तविक धरोहरों के माध्यम से समझ सकेंगे। अपर मुख्य सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात ने कहा कि इससे विद्यार्थियों का सीखने का अनुभव अधिक रोचक और प्रभावी होगा।
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माल के विद्यार्थियों ने गोमती पुस्तक महोत्सव और लखनऊ प्राणि उद्यान का भी भ्रमण किया। यहां सेल्फी स्टैंड पर फोटो खिंचवाई। इसी क्रम में 15 सितंबर को उन्नाव के तीन पीएमश्री विद्यालयों के विद्यार्थी आएंगे। 16 और 17 सितंबर को सीतापुर के सात विद्यालयों के करीब 3000 छात्र राज्य संग्रहालय का भ्रमण करेंगे। 18 सितंबर को रायबरेली और 19 सितंबर को बाराबंकी के विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण के लिए लखनऊ आएंगे।
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संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि योजना के तहत कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को संग्रहालयों में निशुल्क प्रवेश, गाइड और जरूरी सहयोग मिलेगा। इससे वे किताबों में पढ़े इतिहास, कला और संस्कृति को वास्तविक धरोहरों के माध्यम से समझ सकेंगे। अपर मुख्य सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात ने कहा कि इससे विद्यार्थियों का सीखने का अनुभव अधिक रोचक और प्रभावी होगा।
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