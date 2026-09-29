Lucknow News: सिविल अस्पताल के डॉक्टर का निधन

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डॉ. प्रेम प्रकाश सिविल अस्पताल में एनेस्थीसिया विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने शनिवार को अस्पताल में ड्यूटी की थी। रविवार को भी फोन कर अक्तूबर में ड्यूटी चार्ट के बारे में जानकारी ली थी। उनके निधन की खबर से अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी स्तब्ध रह गए। अस्पताल के निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। करीब दो साल पहले डॉ. प्रेम प्रकाश ने रीढ़ की शल्य चिकित्सा कराई थी। करीब 15 दिन पहले सीने में दर्द होने पर उन्होंने घर पर ही इलाज लिया था। उनके परिवार में पत्नी डॉ. रेनू सान्याल हैं। उनका बड़ा बेटा दंत चिकित्सक है और छोटा बेटा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है।