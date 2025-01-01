Lucknow News: प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा से अभ्यर्थियों का मोहभंग

विज्ञापन

इस परीक्षा में कुल 22,996 अभ्यर्थी के सापेक्ष पहली पाली सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक की परीक्षा में 15036 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या दूसरी पाली में भी यही रही। वहीं परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी न होने पाए पुलिस सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। परीक्षा में अधिकांश अभ्यर्थियों ने पहली पाली और सामान्य तौर पर पेपर को न तो बहुत कठिन और न ही अत्यधिक सरल, बल्कि ''संतुलित'' बताया।जनता इंटर कॉलेज आलमबाग में परीक्षा देने आए परीक्षार्थी अनुराग वर्मा ने बताया प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुरूप थे, जिससे तैयारी करने वाले छात्रों को पेपर हल करने में आसानी हुई। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में परीक्षा देने आए सुनील सिंह, प्रताप भदौरिया ने कहा पेपर तय समय सीमा के भीतर प्रश्नों को हल किया जा सकता था, यानी पेपर समय के हिसाब से भी सही था। कहीं पर दिक्कत नहीं हुई।