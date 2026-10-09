Build 2026 Lucknow: मनोज कुमार सिंह बोले- बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे करीब 1000 करोड़ रुपये

औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति होगी मजबूत

मनोज कुमार सिंह ने औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि निवेशकों को औद्योगिक भूखंड लेने से पहले संबंधित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। इसके लिए पावर रिलायबिलिटी इंडेक्स या स्कोरकार्ड तैयार करने की जरूरत है, ताकि निवेशक विभिन्न क्षेत्रों की तुलना कर सकें।



उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई पुराने और नए औद्योगिक क्षेत्रों में डबल फीडर और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर काम हुआ है। हालांकि, कुछ स्थानों पर अब भी आपूर्ति संबंधी समस्याएं हैं।

बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 1000 करोड़ रुपये के काम

मनोज कुमार सिंह के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। इनमें 220 केवी और 33 केवी के बिजली ढांचे को मजबूत करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। इसके लिए अटल मिशन और यूपीसीडा के बजट समेत विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाए जा रहे हैं।



उन्होंने बताया कि कुछ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि अन्य पर काम जारी है। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के दौरान बिजली की जरूरतों का आकलन पहले ही किया जा रहा है, क्योंकि विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में समय लगता है।



उन्होंने कहा कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, बेहतर एयर कार्गो सुविधाएं और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति औद्योगिक विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। इन क्षेत्रों में सुधार से प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।