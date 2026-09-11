Lucknow News: बाइक सवार बदमाशों ने महिला का पर्स छीना

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लखनऊ। विभूतिखंड में सात सितंबर को बाइक सवार दो बदमाशों ने चिनहट के कमता निवासी प्राइवेट कंपनी की कर्मचारी कशिश का पर्स लूट लिया। पीड़िता के भाई अंकित पांडेय की तहरीर पर विभूतिखंड पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दर्ज एफआईआर के जरिये अंकित ने बताया कि सात सितंबर की सुबह छह बजे बहन विभूतिखंड स्थित डीएलएफ अपने दफ्तर जाने के लिए कैब से निकली थी। विभूतिखंड में आईजीपी के सामने वह पैदल जा रही थीं तभी पीछे से बाइक से दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनका पर्स लूट लिया। बहन ने शोर मचाया, मगर बाइक सवार आसानी से भाग निकले। इंस्पेक्टर विभूतिखंड उपेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही हैं।