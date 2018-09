सहारनपुर में 2017 में हुई जातीय हिंसा के मुख्य आरोपी और भीम सेना के मुखिया चंद्रशेखर उर्फ रावण को सरकार ने रिहा कर दिया है। रावण को एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत जेल भेजा गया था। वह लगभग 16 महीने से जेल में बंद था। रावण को गुरुवार रात करीब 2:24 बजे जेल से रिहा किया गया।

Bhim Army Chief Chandrashekhar alias Ravan, who was jailed under NSA charges in connection with 2017 Saharanpur caste violence case, was released from prison at 2:24 am today. Uttar Pradesh government ordered his early release yesterday pic.twitter.com/2pZlpk9tBO