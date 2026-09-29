फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Bhavya Sharma's team wins the moot court selection competition.

Lucknow News: मूट कोर्ट चयन प्रतियोगिता में भव्य शर्मा की टीम विजेता

Tue, 29 Sep 2026 02:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Bhavya Sharma's team wins the moot court selection competition.
मूट कोर्ट चयन प्रतियोगिता में भव्य शर्मा की टीम विजेता
लखनऊ। डॉ. राममनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में मूट कोर्ट समिति की ओर से विश्वविद्यालय मूट कोर्ट चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें द्वितीय से पांचवें वर्ष तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के चयन के लिए आंतरिक रैंकिंग निर्धारित करती है।
विज्ञापन

प्रतियोगिता का मूट प्रपोजल कॉर्पाेरेट एवं संवैधानिक कानून पर आधारित था। करीब 70 टीमों ने पंजीकरण कराया। मेमोरियल नॉकआउट दौर के बाद 32 टीमों ने मूट कोर्ट हॉल में आयोजित मौखिक दौर में प्रवेश किया। इसमें प्रारंभिक, एडवांस और फाइनल चरण शामिल रहे। प्रतियोगिता में भव्य शर्मा, जयश्री चक्रवर्ती और युवराज मालवीय की टीम विजेता रही। विजेता टीम ने सर्वश्रेष्ठ मेमोरियल का पुरस्कार भी हासिल किया। टीम की जयश्री चक्रवर्ती को फाइनल राउंड का सर्वश्रेष्ठ वक्ता चुना गया। देवार्चित सिंह, शुभ यादव और मानवी सिंह की टीम उपविजेता रही। शोध श्रेणी में अनुष्का सिंह को सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता और देविका जैन को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता का पुरस्कार मिला। वहीं अक्षित जून को प्रारंभिक दौर का सर्वश्रेष्ठ वक्ता चुना गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed