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Lucknow News: बाबा मुत्तेश्वर ने नेपाल को हराया

Thu, 05 Nov 2026 02:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:11 AM IST
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Baba Mutteshwar defeated Nepal
लखनऊ। 26वीं दशहरा ट्रॉफी में बाबा मुत्तेश्वर मौरावां ने बीरेंद्र स्पोर्ट्स एकेडमी नेपाल को सात रन से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। एलडीए स्टेडियम में बाबा मुत्तेश्वर ने सात विकेट पर 212 रन बनाए। रोनित सिंह ने 75 और उत्तम शर्मा ने 51 रन बनाए। नेपाल की टीम 205 रन बना सकी। प्रतीक सिंह ने 37 और निशान रेग्मी ने 37 रन बनाए। बाबा मुत्तेश्वर के अनुराग मिश्रा ने 26 रन देकर चार विकेट झटके। रोनित को मैन ऑफ द मैच और अनुराग को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया।
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