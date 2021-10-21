फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Attempted murder of Naib Tehsildar by strangulation

Lucknow News: गला दबाकर नायब तहसीलदार की हत्या का प्रयास

Tue, 20 Oct 2026 01:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Tue, 20 Oct 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
Attempted murder of Naib Tehsildar by strangulation
लखनऊ। एलडीए के नायब तहसीलदार प्रवेश कुमार ने चार लोगों पर गला दबाकर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। काकोरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

प्रवेश कुमार ने बताया कि 14 अक्तूबर को वह अनंत नगर योजना के तहत प्यारेपुर गांव में शासकीय कार्य से गए थे। वहां एलडीए की जमीन पर काम करते समय गांव के ही भानू यादव, पुतान यादव, चंद्रभान और पप्पू आ गए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उनका गला दबाना शुरू कर दिया। इससे उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई। किसी तरह खुद को छुड़ाने पर आरोपियों ने उन्हें पीटा। उन्होंने सरकारी मशीनों में तोड़फोड़ की और एक मशीन छीन ले गए। सहकर्मियों ने उन्हें बचाया। इसके बाद आरोपी धमकी देकर भाग निकले। इंस्पेक्टर सतीश राठौर ने बताया कि पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed