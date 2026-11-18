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टूर्नामेंट का आयोजन सीमैप स्टाफ क्लब ''महक'' की ओर से सीएसआईआर खेल प्रोत्साहन बोर्ड के तत्वावधान में किया जा रहा है। मंगलवार को उद्घाटन समारोह में सीमैप के निदेशक डॉ. प्रबोध कुमार त्रिवेदी ने खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और टीम भावना के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि और भारतीय वाॅलीबाॅल टीम के पूर्व कप्तान व अर्जुन पुरस्कार विजेता रणवीर सिंह ने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास और मेहनत का संदेश दिया। इस मौके पर टूर्नामेंट की स्मारिका और 30-31 जनवरी 2027 को होने वाले सीमैप किसान मेले के कर्टेन रेजर का विमोचन भी किया गया।प्रतियोगिता में शामिल आठ सीएसआईआर संस्थानसीएमईआरआई, दुर्गापुरसीआईएमएफआर, धनबादआईआईसीबी, कोलकाताआईआईसीटी, हैदराबादएनईएसटी, जोरहाटएनएमएल, जमशेदपुरसीसीएमबी, हैदराबादसीएसआईआर मुख्यालय, नई दिल्लीनोट: सीमैप, लखनऊ इस टूर्नामेंट का मेजबान संस्थान है।