25 करोड़ का कारोबार ठप!: कच्चे माल के दाम बढ़ते ही कंपनियों ने खींचे हाथ, जन औषधि केंद्रों पर दवाओं का संकट

कंपनी का कहना है कि पुरानी दर पर दवा आपूर्ति करने से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी तय दर पर दवा आपूर्ति पर हाथ खड़े कर दिए हैं। इस स्थिति का सीधा असर जन औषधि केंद्रों पर पड़ रहा है। केंद्र संचालकों के अनुसार, पिछले एक पखवाड़े से बुखार, मधुमेह, रक्तचाप और एंटीबायोटिक जैसी रोजमर्रा की जरूरी दवाओं की आपूर्ति ठप है।

जन औषधि की सूची में करीब 2160 तरह की दवाएं हैं। इसमें 1400 तरह की दवाएं वेयर हाउस में मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार, कंपनी का अनुबंध पिछले वर्ष कम दरों पर हुआ था। उस समय कच्चे माल की कीमत कम थी लेकिन पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल के दाम लगभग बढ़ गए हैं।

लखनऊ में जन औषधि केंद्र प्रभारियों का कहना है दवाओं का स्टॉक नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह यह है कि कच्चे माल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद केंद्रों पर दवाओं का संकट गहरा गया है। अनुबंध के तहत दवा आपूर्ति कर रही निजी कंपनी ने निर्धारित दर पर दवा देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इससे केंद्रों पर नई खेप नहीं पहुंच रही है।

गोदाम में रखा पुराना स्टॉक भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। मरीज सस्ती दर पर दवा लेने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। वहीं, विभाग ने इस संकट से निपटने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। ताकि जल्द से जल्द दवाओं की आपूर्ति बहाल हो सके। विभाग का दावा है कि नए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता सामान्य हो जाएगी।